Семья жила на социальные выплаты. Также отец мальчика летом продавал цветы.

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Отец лечился и самостоятельно воспитывал мальчика

До 2015 года Игорь Теровець работал на стройке. Однако впоследствии у него обнаружили тяжелую форму сахарного диабета – мужчина перенес операцию на ноге. Позже обнаружили остеомиелит.

В 2018 году местное издание "Кировоградская Правда" писало, что мужчине нужно 35 тысяч гривен, чтобы спасти ногу от ампутации. В течение нескольких лет Игорь перенес операции и ампутации, у него был перелом ноги, ему вставляли спицы.

Сейчас у Игоря инвалидность, он передвигается на инвалидной коляске и не может работать. Мужчина в последнее время собирал деньги на имплантат.

Жили на социальную помощь

Сына Игорь воспитывал сам. Семья живет на пособие, но также отец продавал цветы возле супермаркета. На одном из видео, которое попало в соцсети, Игорь рассказал, что выращивает цветы летом и торгует ими. Павел помогал отцу.

Мужчина выращивал цветы и продавал их людям: смотрите видео

В мае у мальчика умерла бабушка – мама Игоря, а о родной матери Павла ничего неизвестно. Однако волонтер Елена, которая помогает мужяине, рассказала – в семье есть еще один старший сын.

Семья очень бедна. Отец сам мог тянул своего сына, он был смыслом всей его жизни. Они жили на социальную помощь,

– рассказала женщина.

В Кировоградской ОГА рассказали, что семья состояла на учете как попавшая в сложные жизненные условия.

Сейчас отец мальчика поехал в Киев, чтобы получить результаты вскрытия. Похороны ребенка назначили на 14 сентября.

Обратите внимание! Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку "Приватбанка": 5168 7554 5978 4738.

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