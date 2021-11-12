Не вилікували та викинули: подробиці таємничної знахідки мертвого крокодила у Києві

Тіло екзотичної тварини знайшла літня жінка фактично у центрі Києва. Сталося це 10 листопада під час прогулянки з собакою. Зоологи кажуть, що крокодила, скоріш за все, привезли до України контрабандою.

Померла тварина від виснаження. Рептилія хворіла та їй не вистачало їжі. Власники намагалися лікувати тварину, однак коли та померла просто винесли тіло на вулицю.

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Пенсіонерка ж, яка наштовхнулася на труп крокодила, вирішила, що це – іграшка. І принесла його у двір будинку.

Люди неабияк злякалися

Коли місцеві мешканці побачили мертвого крокодила, "іграшка" кудись зникла.

Люди були шоковані, оскільки навколо немає жодного закладу, звідки тварина могла б втекти. Скоріш за все, крокодил мешкав у чиїйсь квартирі.

За словами зоолога Кирила Суліми, рептилія померла близько 7 листопада. Фахівець побачив на тілі тварини сліди хвороби та обробки грибкових уражень чи опіків синькою.



Крокодил схожий на породу каймана Кюв'є. Бачу на ньому невеличкі виразки, оброблені синькою, тобто ця тварина при житті проходила огляд і лікування у ветеринара. Цілком ймовірно, що він міг загинути через неналежне поводження,

– зазначив експерт.

Зоолог оцінив тварину у приблизно 2 тисячі доларів. Він каже, що зазвичай крокодилів завозять контрабандою та продають задля розмноження.

Мертву рептилію Суліма забрав до ветеринарної клініки для навчання студентів.