Не у жовтій зоні: у КМДА пояснили, коли у закладах Києва обслуговуватимуть лише вакцинованих

Після публікації документу, в якому було вказано про обмеження для не вакцинованих, у КМДА вирішили пояснити ситуацію. За словами посадовців, обмеження стосовно наявності результатів тестів та сертифікатів не діятимуть до тих пір, доки Київ перебуватиме у жовтій зоні карантину.

Як зазначив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Олег Куявський, столиця готується до можливого посилення карантинних обмежень та встановлення помаранчевого або червоного рівня епідемічної небезпеки.

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Посадовець наголосив, що у комісії з ТЕБ та НС хочуть підготувати підрозділи КМДА та районних адміністрацій, підприємства та заклади Києва до прийому громадян після перевірки сертифікатів або результатів тесту.

Додаткових обмежень у магазинах та ресторанах не встановили

За словами Куявського, станом на 5 жовтня, доки Київ перебуває у жовтій зоні, для відвідування міських закладів або установ не треба обов'язково мати COVID-сертифікат або ПЛР-тест.

Основними вимогами до клієнтів закладів та їх адміністрації є те, щоб всі перебували всередині приміщень у правильно вдягнутих масках та з дотриманням соціальної дистанції.

Крім того, посадовець КМДА наголосив, що протокол штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог постанови Кабміну про карантин.



Поки столиця залишається у жовтій зоні, основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади та ЦНАПів, та від інших установ,

– підкреслив Куявський.

Чому саме в офіційному розпорядженні КМДА прописані нові норми, які не працюватимуть, посадовець не пояснив.

На сторінках столичних райдержадміністрацій у соцмережах, а також у Центрі надання адміністративних послуг Києва вже видалили повідомлення про початок роботи з новими обмеженнями.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу