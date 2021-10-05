Крім додаткових вимог про наявність сертифікатів у Дії посадовці також передбачили обов'язкове носіння масок або респіраторів, які закривають ніс та рот а також дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.

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Посадовці посилаються на відповідну постанову Кабміну про встановлення протиепідемічних заходів.

Тести не потрібні лише щепленим або особам до 18 років

У протоколі засідання комісії зазначено, що забезпечити прийом відвідувачів за новими правилами мають:

секретаріат та структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради;

районні в місті Києві державні адміністрації;

керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на території Києва.

Згідно з документом, відтепер кожен клієнт магазинів, ресторанів, кафе та кінотеатрів та інших закладів має мати при собі документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або хоча б однієї дози вакцини.

Крім того, можна обслуговувати людей з наявністю негативного тесту на COVD-19. Підходить для цього як ПЛР, так і експрес-тест, проведений не більш як за 72 години до відвідування закладу.

ЦНАПи вже не пускають не щеплених без тестів

Оголошення про початок роботи за новими правилами з 5 жовтня вже розмістили у фейсбуці на сторінці Центрів з надання адміністративних послуг. Чиновники зазначили, що відвідувачі можуть отримати послуги лише вакциновані мешканці столиці. Або ж ті, хто має негативні тести.