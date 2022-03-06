Недолуга пропаганда: окупанти звинувачують Україну у зриві "коридорів", постячи фото з Ірпеня

Пропаганда поширює фейк про те, що нібито люди під мостом ховались у Маріуполі тому, що нібито ЗСУ "намагались не допустити гумкоридору". Проте насправді це люди в Ірпені ховались від обстрілу окупантів.

Відомо, що фейки поширюють, використовуючи фото, зроблене під Києвом 5 березня. До таких дій вдається російська пропаганда.

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Окупанти поширюють фейк зі звинуваченням української влади

Центр протидії інформації РНБО повідомив, що російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків, намагаючись приховати військові злочини проти українського народу.

Так, російська пропаганда видала за спробу українських військових начебто не допустити мешканців Маріуполя скористатись гуманітарним коридором, проілюструваши це справжнім фото, але не Маріуполя, а зруйнованого російським загарбником міста Ірпінь,

– повідомили у ЦПК.

Там додали, що спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини виявилася марною.

Проте людей закликали бути обережними та довіряти тільки перевіреній інформації.



Окупанти поширюють цинічний фейк / Фото Центру протидії дезінформації



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