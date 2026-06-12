Затоплені вулиці та град: Київ накрила потужна негода

У Києві різко погіршилися погодні умови – у місті фіксують сильний дощ із градом. Рятувальники попереджають про небезпечні шквали та закликають бути обережними.

24 Канал зібрав все, що відомо про негоду, яка вирує у Києві 12 червня.

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Що відомо про складні погодні умови, які накрили українську столицю?

Негода накрила місто раптово, ускладнивши рух транспорту та пересування пішоходів. ДСНС попередила про перший рівень небезпеки. За прогнозами, до кінця доби в Києві можливі шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, а також подальші опади у вигляді дощу та граду.

У Києві злива: дивіться відео

У столиці йде сильний дощ: дивіться відео 24 Канал

Рятувальники закликають мешканців столиці бути обережними, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій і не залишати автомобілі під нестійкими об'єктами.

У столиці вирує негода: дивіться відео

У Києві оголошено І (жовтий) рівень небезпеки: дивіться відео 24 Каналу

Окремо синоптики попередили про зміну гідрологічної ситуації. У період 12 – 14 червня через ймовірні дощі на річках суббасейнів Прип'яті та Середнього Дніпра в Житомирській, Вінницькій та західній частині Київської області очікується підвищення рівнів води на 0,1 – 0,4 метра відносно показників станом на ранок 11 червня.

У Києві негода буде вирувати до кінця доби: дивіться відео

Вулиці Києва заливає дощ: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні негода вирувала у Дніпрі. Відомо, що сильний вітер валив дерева на дороги та автівки. Також фіксували град. Крім того, через інтенсивні опади в місті затопило кілька вулиць, через що машини "пливли" дорогами.