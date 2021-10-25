Некерована Infinity влаштувала нічні "польоти" на проспекті Перемоги й опинилася в клумбі

На проспекті Перемоги у Києві автомобіль Infinity мчав на шаленій швидкості й вилетів у клумбу. Перед цим позашляховик врізався у відбійник. Небезпечна аварія трапилася в ніч проти 25 жовтня.

Відомо, що автівка рухалася в напрямку центру. Після зіткнення з відбійником її занесло з лівої смуги вправо і викинуло на зелену зону.

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Водій позашляховика врізався у відбійник і вилетів на клумбу / Фото Magnolia TV

Водій замів сліди

Свідок аварії розповів поліції, що бачив як компанія з Infinity одразу ж пересіла в іншу машину і поїхала геть. Зрештою правоохоронцям вдалося зв'язатися із власником позашляховика, однак його пояснення автопригоди виявилися суперечливими.

Аварія трапилася поблизу торговельного центру Smart Plaza, що біля метро "Політехнічний інститут".



Через шалену швидкість водій авто втратив керування / Фото Magnolia TV

Чи то крадії, чи то дружина

Чоловік відреагував на новину про дорожньо-транспортну пригоду напрочуд спокійно. Спершу він припустив, що його автівку могли викрасти.

Втім, згодом власник запевнив поліцейських, що за кермом була його дружина, яка після аварії сама викликала швидку допомогу. Однак насправді з місця автотрощі нікого не госпіталізували.



Компанія, яка їхала в автівці, швидко зникла з місця пригоди на іншій машині / Фото Magnolia TV

Вбивча аварія на зустрічці у Києві: схоже

У Голосіївському районі столиці 21 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen Caddy на повному ходу влетів у вантажівку й загинув на місці трагедії. Його тіло із понівеченого металу рятувальникам довелося деблокувати спецзасобами.