Невідомі розмалювали скандальний пам'ятник у київському парку

На пам'ятнику екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у Києві з'явилися надписи "кат України". Залишили їх невідомі на згадку того, що монумент підлягає знесенню у рамках декомунізації.

Формально невідомі здійснили акт вандалізму, оскільки скульптура екіпажу "Таращанця" визнана пам'яткою монументального мистецтва національного значення. Пам'ятник досі не знесли лише тому, що теоретично він може бути могилою.

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Оскільки монумент прославляє бійців червоної армії, які нібито билися проти білих під час громадянської війни, наявність скульптури у парку не влаштовує багатьох киян.

Про "подвиг" згадали лише через 60 років

Скульптуру із зображенням семи членів екіпажу бронепоїзду "Таращанець" створили лише у 1974 році. За 11 років до цього у Дарницькому районі Києва з'явився парк "Таращанець".

Представники радянської влади зазначили, що у серпні 1919 екіпаж поїзда нібито стримував цілу армію генерала Денікіна біля Дарницького залізничного вузла.

Місце, де розташований пам'ятник, нібито є могилою революціонерів та комуністів.

У місцевих спільнотах у соцмережах пишуть, що "місцеві жителі обурені актом вандалізму". Втім, у коментарях до допису кияни зазначили, що воліють, аби пам'ятку знесли. Крім того, користувачі зазначають, що жодних згадок про "подвиг" червоноармійців у документах немає. Радянська влада нібито вигадала все через багато років після "битви".