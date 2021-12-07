Формально неизвестные совершили акт вандализма, поскольку скульптура экипажа "Таращанца" признана памятником монументального искусства национального значения. Памятник до сих пор не снесли только потому, что он теоретически может быть могилой.

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Поскольку прославляет он бойцов красной армии, которые якобы сражались против белых во время гражданской войны, наличие скульптуры в парке не устраивает многих киевлян.

О "подвиге" вспомнили только спустя 60 лет

Скульптуру с изображением семи членов экипажа бронепоезда "Таращанец" создали только в 1974 году. За 11 лет до этого в Дарницком районе Киева появился парк "Таращанец".

Представители советской власти отметили, что в августе 1919 года экипаж поезда якобы сдерживал целую армию генерала Деникина возле Дарницкого железнодорожного узла.

Место, где находится памятник, якобы является могилой революционеров и коммунистов.

В местных сообществах в соцсетях пишут, что "местные жители возмущены актом вандализма". Впрочем, в комментариях к посту киевляне отметили, что предпочитают памятку снести. Кроме того, пользователи отмечают, что никаких упоминаний о подвиге красноармейцев в документах нет. Советская власть якобы придумала все много лет спустя после "битвы".