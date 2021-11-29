Ніби немає війни: у маршрутці Суми – Київ транслювали російське пропагандистське кіно

Не дивлячись на російську агресію, чимала кількість перевезників транслює у салонах міжміських маршруток продукти російської пропаганди. Така ситуація днями сталася у маршрутці Суми – Київ.

Про інцидент написав у фейсбуці Тарас Компаніченко. За його словами, водій одного з автобусів увімкнув для пасажирів фільм "Родные".

Дивіться також Росія нахабно погрожує: чому українці не мають права скласти зброю

Цю стрічку було створено за підтримки міністерства культури Росії.

Водій хамив замість вибачень

За словами вкрай обуреного чоловіка, далеко не всім подобався вибір водія. Тому після закінчення фільму одна з пасажирок почала вимагати, аби маршрутник "припинив годувати людей цією гидотою".

На претензії пасажирів водій заявив, що вимкне трансляцію пропаганди лише тоді, коли доїде до Києва.

Коли в автобусі почався вже справжній скандал, маршрутник продовжував сипати фразами типу "вимикатимеш, коли купиш собі машину".



Скажіть, друзі, що в головах та серцях наших співгромадян, що не розуміють простих речей? Чи вони справді не здатні зв'язати ці речі ? Як мені все це остогидло! Що ж має відбутися для них, щоб вся ця московська, московськопатріотична, низькопробна, антимистецька гидь, антикультурна продукція, створена на гроші "на замовлення міністерства культури РФ" не транслювалася ними в Україні?

– обурився чоловік.

Компаніченко зазначив, що водія все ж таки змусили припинити трансляцію російського продукту, а ніхто не став на його бік.

Повний текст допису Тараса Компаніченка у фейсбуці:

Я не знаю, що має відбутися в житті перевізників Суми – Київ, щоб їх свідомий громадянський вибір був не пускати в салоні автобусів фільми створені "на замовлення міністерства культури Російської Федерації". Саме свідомий вибір перевізників та водіїв-громадян України. Співгромадяни яких щодня гинуть від московських куль, мін, мінометів та арти. Ні розуміння, ні співчуття. Москва анексувала частину нашої території, вісім років веде проти нас війну. Московська армада на нашому кордоні, Москва знову загрожує нам в сфері енергетики, тисне на нашу державу з усім притаманним їй імперським хистом, катує кримських активістів, тримає в полоні наших воїнів тощо. Зрештою готує повномасштабне вторгнення в Україну. Скажіть, друзі, що в головах та серцях наших співгромадян, що не розуміють простих речей? Чи вони справді не здатні зв'язати ці речі ? Як мені все це остогидло! Що ж має відбутися для них, щоб вся ця московська, московськопатріотична, низькопробна, антимистецька гидь, антикультурна продукція, створена на гроші "на замовлення міністерства культури РФ" не транслювалася ними в Україні. Що має статися, щоб ця бридка московська твань, що немає нічого спільного з кінематографом, стала принципово чужою й неприйнятною для наших співгромадян, щоб вони нею гидували і не отруювали її смородом наш український простір!!!??? Що має відбутися, що цілком змінить їх свідомість?

P.S. Коли цей так званий фільм "Родные" добіг кінця, побігли титри, і на титрах зазвучала сучасна каверверсія "Белых роз" одна моя співпасажирка таки не витримала і сказала досить твердо і ввічливо: "Ви можете вимкнути це? Досить вже нас цим годувати! Цією гидотою..." На це водій відреагував запереченням: "Доїду, тоді вимкну" . Тоді таки довелося включитися в цю дискусію мені, і змусити водія таки вволити нашу волю! На його хамські зауваження, що "будеш вимикати, коли купиш собі машину", довелося висловити вагомі аргументи у дуже переконливому тоні, в тому числі ті, що були озвучені мною вище! Ніхто з пасажирів не став на бік водія. Він припинив трансляцію. Все-таки коло людей, кому смердить ця московська блювотина, збільшується.