Об очередной позорной ситуации, которая произошла в маршрутке Сумы – Киев, написал в фейсбуке Тарас Компаниченко. По его словам, водитель одного из автобусов включил для пассажиров фильм "Родные".

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Эта лента была создана при поддержке министерства культуры России.

Водитель хамил вместо извинений

По словам крайне возмущенного мужчины, далеко не всем нравился выбор водителя. Поэтому после окончания фильма одна из пассажирок потребовала, чтобы маршрутщик "прекратил кормить людей этой гадостью".

На претензии пассажиров водитель заявил, что выключит трансляцию пропаганды только тогда, когда доедет до Киева.

Когда в автобусе начался уже настоящий скандал, маршрутщик продолжал сыпать фразами типа "будешь выключать, когда купишь себе машину".

Скажите, друзья, что в головах и сердцах наших сограждан, которые не понимают простых вещей? Действительно ли они не способны связать эти вещи? Как мне все это осточертело! Что же должно произойти для них, чтобы вся эта московская, московско-патриотическая, низкопробная, антихудожественная мерзость, антикультурная продукция, созданная на деньги "по заказу министерства культуры РФ" не транслировалась ими в Украине?

– возмутился мужчина.

Компаниченко отметил, что водителя все же заставили прекратить трансляцию российского продукта, а никто не стал на его сторону.

Полный текст сообщения Тараса Компаниченко в фейсбуке:

Я не знаю, что должно произойти в жизни перевозчиков Сумы – Киев, чтобы их сознательный гражданский выбор был не пускать в салон автобусов фильмы созданные "по заказу министерства культуры Российской Федерации". Именно сознательный выбор перевозчиков и водителей граждан Украины. Сограждане которых каждый день погибают от московских пуль, мин, минометов и арты. Ни понимания, ни сострадания. Москва аннексировала часть нашей территории, восемь лет ведет против нас войну. Московская армада на нашей границе, Москва снова угрожает нам в сфере энергетики, давит на наше государство со всем присущим ей имперским дарованием, пытает крымских активистов, держит в плену наших воинов и т.д. В конце концов, готовит полномасштабное вторжение в Украину. Скажите, друзья, что в головах и сердцах наших сограждан, которые не понимают простых вещей? Действительно ли они не способны связать эти вещи? Как мне все это осточертело! Что же должно произойти для них, чтобы вся эта московская, московско-патриотическая, низкопробная, антихудожественная мерзость, антикультурная продукция, созданная на деньги "по заказу министерства культуры РФ" не транслировалась ими в Украине. Что должно произойти, чтобы эта гадкая московская тина, что не имеет ничего общего с кинематографом, стала принципиально чуждой и неприемлемой для наших сограждан, чтобы они ею брезговали и не отравляли ее смрадом наше украинское пространство!!!??? Что должно произойти, что полностью изменит их сознание?

P.S. Когда этот так называемый фильм "Родные" подошел к концу, побежали титры, и на титрах зазвучала современная каверверсия "Белых роз" одна моя сопасажирка таки не выдержала и сказала довольно твердо и вежливо: "Вы можете выключить это? Хватит уж нас этим кормить! Этой гадостью..." На это водитель отреагировал возражением: "Доиду, тогда выключу" . Тогда пришлось включиться в эту дискуссию мне, и заставить водителя все-таки исполнить нашу волю! На его хамские замечания, что "будешь выключать, когда купишь себе машину", пришлось высказать веские аргументы в очень убедительном тоне, в том числе озвученные мной выше! Никто из пассажиров не принял сторону водителя. Он приостановил трансляцию. Все же круг людей, кому воняет эта московская рвота, увеличивается.