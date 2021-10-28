Ніхто біля входу в метро не стоятиме, – у поліції пояснили, як виявлятимуть порушників карантину

В Києві закриють громадський транспорт для невакцинованих осіб. Правоохоронні органи проводитимуть вибіркові перевірки.

Є відповідні рейди: з працівниками Нацполіції та разом із Держпродспоживслужбою, Укртрансбезпекою та іншими компентентними органами, які контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. Про це в ефірі 24 каналу повідомила речниця Національної поліції Мар'яна Рева.

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Постійні перевірки можуть призвести до черг

За її словами, перевірки будуть вибірковими.

Ніхто біля входу в метро чи автобус постійно в усіх підряд не перевірятиме сертифікати,

– наголосила Рева.

Вона пояснила, що це може призвести до утворення черг, тому перевірки організовуватимуть рейдово. Якщо в особи не буде відповідних документів (сертифікату вакцинації або ПЛР-тесту), то складатимуть адміністративний протокол за порушення правил карантину.

Надалі адмінматеріали передають до суду і він встановлює міру покарання. Передбачений штраф для фізичних осіб – в розмірі 16 тисяч – 34 тисяч гривень. Якщо буде випадок, що сертифікат людина має, але система його не визнає, або ж він має ознаки підробки, то тоді на місце викликають слідчо-оперативну групу і документують кримінальне правопорушення. Мар'яна Рева Речниця Національної поліції

Речниця Нацполіції розповіла, що по всій Україні щодоби залучають 2,5 тисячі поліцейських лише для перевірки рейдів. Загалом упродовж карантину вже склали майже 109 тисяч адміністративних протоколів, 414 протоколів – з початку цього тижня.

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