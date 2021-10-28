Есть соответствующие рейды: с работниками Нацполиции и вместе с Госпродпотребслужбой, Укртрансбезопасностью и другими компетентными органами, которые будут контролировать соблюдение карантинных ограничений. Об этом в эфире 24 канала сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева.

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Постоянные проверки могут привести к очередям

По ее словам, проверки будут выборочными.

Никто у входа в метро или автобус постоянно у всех подряд не будет проверять сертификаты,

– сказала Рева.

Она пояснила, что это может привести к образованию очередей, поэтому проверки будут организовывать рейдово. Если у лица не будет соответствующих документов (сертификата вакцинации или ПЦР-теста), то будут составлять административный протокол за нарушение правил карантина.

В дальнейшем админматериалы передают в суд и он устанавливает меру наказания. Предусмотрен штраф для физических лиц – в размере 16 тысяч – 34 тысяч гривен. Если будет случай, что сертификат человек должен, но система его не признает, или же он имеет признаки подделки, то тогда на место вызывают следственно-оперативную группу и документируют уголовное правонарушение. Марьяна Рева Пресс-секретарь Национальной полиции

Пресс-секретарь Нацполиции рассказала, что по всей Украине ежесуточно привлекают 2,5 тысячи полицейских только для проверки рейдов. Всего в течение карантина уже составили почти 109 тысяч административных протоколов, 414 протоколов – с начала этой недели.

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