Ніж та 2 гвоздики: активісту, який бореться із незаконною забудовою Києва, надіслали погрозу

Київському активісту Дмитру Перову невідомі вночі 15 листопада надіслали погрозу. У двері його помешкання встромили ніж та приклеїли 2 гвоздики.

Перов захищає історичні пам'ятки Києва від знесення та забудови. Гвоздику та кинжал активіст помітив на своїх дверях зранку.

Читайте також Вбивство активіста Іваніни в Сумах: поліція має 2 версії

Активіст вже звернувся до поліції.



Перов біля дверей квартири / фото з фейсбуку Юрія Левченка

Чи займається Перов

Нардеп Юрій Левченко розповів, що нещодавно Перов долучився до справи про скасування статусу пам'ятки комплексу історичних будівель на Хорива, 2, що на Подолі.

Також він активно захищає від незаконного демонтажу історичну садибу Василя Маліна на Тургенєвській, 22.

Крім того, Перов брав участь у відстоюванні "Квітів України" та садиби Баккалинського.

Ніж та гвоздика на дверях / Фото з фейсбуку Юрія Левченка

Вбивство активіста в Сумах

Представника "Правого Сектору" Олександра Іваніну 27 жовтня застрелили у Сумах. Активіст з дружиною приїхали до свого будинку. Коли чоловік вийшов до багажнику, невідомий відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.

В Іваніну випустили близько 8 куль. Це відбувалось на очах дружини активіста.

В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із діяльністю активіста. Іваніна "висвітлював діяльність певних осіб".