Ніж та 2 гвоздики: активісту, який бореться із незаконною забудовою Києва, надіслали погрозу
Джерело:фейсбук Юрія Левченка
Київському активісту Дмитру Перову невідомі вночі 15 листопада надіслали погрозу. У двері його помешкання встромили ніж та приклеїли 2 гвоздики.
Перов захищає історичні пам'ятки Києва від знесення та забудови. Гвоздику та кинжал активіст помітив на своїх дверях зранку.
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Активіст вже звернувся до поліції.
Перов біля дверей квартири / фото з фейсбуку Юрія Левченка
Чи займається Перов
- Нардеп Юрій Левченко розповів, що нещодавно Перов долучився до справи про скасування статусу пам'ятки комплексу історичних будівель на Хорива, 2, що на Подолі.
- Також він активно захищає від незаконного демонтажу історичну садибу Василя Маліна на Тургенєвській, 22.
- Крім того, Перов брав участь у відстоюванні "Квітів України" та садиби Баккалинського.
Ніж та гвоздика на дверях / Фото з фейсбуку Юрія Левченка
Вбивство активіста в Сумах
Представника "Правого Сектору" Олександра Іваніну 27 жовтня застрелили у Сумах. Активіст з дружиною приїхали до свого будинку. Коли чоловік вийшов до багажнику, невідомий відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.
В Іваніну випустили близько 8 куль. Це відбувалось на очах дружини активіста.
В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із діяльністю активіста. Іваніна "висвітлював діяльність певних осіб".