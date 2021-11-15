Перов захищає історичні пам'ятки Києва від знесення та забудови. Гвоздику та кинжал активіст помітив на своїх дверях зранку.

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Активіст вже звернувся до поліції.


Перов біля дверей квартири / фото з фейсбуку Юрія Левченка

Чи займається Перов

  • Нардеп Юрій Левченко розповів, що нещодавно Перов долучився до справи про скасування статусу пам'ятки комплексу історичних будівель на Хорива, 2, що на Подолі.
  • Також він активно захищає від незаконного демонтажу історичну садибу Василя Маліна на Тургенєвській, 22.
  • Крім того, Перов брав участь у відстоюванні "Квітів України" та садиби Баккалинського.


Ніж та гвоздика на дверях / Фото з фейсбуку Юрія Левченка

Вбивство активіста в Сумах

Представника "Правого Сектору" Олександра Іваніну 27 жовтня застрелили у Сумах. Активіст з дружиною приїхали до свого будинку. Коли чоловік вийшов до багажнику, невідомий відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.

В Іваніну випустили близько 8 куль. Це відбувалось на очах дружини активіста.

В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із діяльністю активіста. Іваніна "висвітлював діяльність певних осіб".