"Нова пошта" відмовилась компенсувати 4 тисячі доларів за втрачену посилку: пояснюємо чому

"Нова пошта" відмовилась компенсувати 4 тисячі доларів за втрачену посилку. Клієнту запропонували лише 200 гривень – у таку суму він її сам оцінив.

Хоча реальна вартість речі, яка була у коробці, становить 4 тисячі доларів. Це був пристрій для видобутку криптовалюти Asic-майнер.

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Машина "Нової пошти" просто згоріла

Максим Смешко придбав його на сайті Alibaba й надіслав пристрій із Запоріжжя у Київ. Але посилка не дійшла – сталась аварія й машина "Нової пошти" згоріла разом з усіма пакунками.

У своєму дописі на сторінці фейсбуку Смешко повідомив, що посилку оцінив мінімально, бо раніше ніяких проблем з доставкою не було.

Відправлений був Asic-майнер вартістю 4000 доларів. Оцінений він був мною мінімально, бо проблем ніколи не виникало,

– написав клієнт.

Коли посилка не дійшла до одержувача, то Смешко звернувся на гарячу лінію. Там йому відповіли, що посилка зникла, а згодом повідомили, що вона згоріла разом з машиною.

Пост Максима Смешка / Скриншот з фейсбуку

Що відповіли на претензію клієнта

Смешко написав претензію й вимагав компенсувати йому реальну вартість товару. Однак, компанія відмовилась виплачувати таку суму й запропонували лише 200 гривень, що дорівнювало оголошеної вартості посилки.

Така компенсація передбачена публічним договором про надання послуг "Новою поштою".

Претензія Максима Смешка / Скриншот

Відповідь "Нової пошти" на претензію / Скриншот Максима Смешка

Компенсують всім клієнтам втрату вантажу

У коментарях до публікації Максима Смешка компанія написала, що компенсує всім клієнтам втрату вантажу відповідно до оголошеної вартості.

Через деякий час представник компанії написав, що компенсацію клієнту (Смешку) виплатять, однак не уточнив, в якому саме розмірі. А сама публікація з фейсбуку була видалена.

З клієнтом зв'язалися в індивідуальному порядку й повідомили рішення,

– зазначили в компанії.

Коментарі "Нової пошти" під дописом Максима Смешка / Скриншоти з фейсбуку

Чим закінчилась історія – невідомо

Чим закінчилась ця історія й чому Смешко видалив пост, в "Новій пошті" не повідомили, мовляв, їм нічого додати до тієї інформації, яка вже є у ЗМІ.

Редакція сайту 24 каналу звернулась до Смешка, аби він пояснив скільки таки йому компенсували грошей за втрачений майнер.