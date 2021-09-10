Нові обшуки КМДА: справа стосується землі

Представники прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань обшукали КМДА. Трапилось це через земельну ділянку поблизу станції метро "Сирець". Там замість житлового будинку міськрада вирішила облаштувати сквер.

У КМДА кажуть, що ситуація з обшуками їм дивна. Про візит правоохоронців розповіли 10 вересня.

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Сквер на занедбаному місці

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний каже, що в обшуках не було потреби. Він розповів, що сквером частково опікується міськрада, тому що апарат РНБО не використовував її за призначенням. На території за планом мали б будувати та обслуговувати житлові будинки.

У КМДА кажуть, що територія натомість була занедбана. За багато років на земельній ділянці утворився смітник. Жителі Шевченківського сказали, хотіли б бачити на цій території сквер. Ділянку з цією метою наразі прибрали та очистили.



Територію, де буде сквер, прибрали / Фото КМДА

Загуменний каже, що КМДА контактує з поліцією і надає їм усю необхідну інформацію. Він не розуміє причину обшуків.

Необхідності у проведенні обшуків не було, ми завжди добровільно на запити правоохоронців надаємо всі необхідні матеріали. Міська влада відкрита та прозора у своїй діяльності не лише перед киянами та правоохоронцями, які останнім часом стали частими гостями у структурних підрозділах КМДА,

– зазначив Дмитро Загуменний.



Яким буде новий сквер у Києві / Фото КМДА