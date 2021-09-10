В КГГА говорят, что ситуация с обысками им странная. О визите правоохранителей рассказали 10 сентября.

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Сквер на заброшенном месте

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный говорит, что в обысках не было нужды. Он рассказал, что сквером частично занимается горсовет, потому что аппарат СНБО не использовал его по назначению. На территории по плану должны строить и обслуживать жилые дома.

В КГГА говорят, что территория вместо этого была заброшена. За много лет на земельном участке образовалась свалка. Жители Шевченковского сказали, хотели бы видеть на этой территории сквер. Участок с этой целью сейчас убрали и очистили.



Территорию, где будет сквер, убрали / Фото КГГА

Загуменный говорит, что КГГА контактирует с полицией и предоставляет им всю необходимую информацию. Он не понимает причину обысков.

Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно на запросы правоохранителей предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами и правоохранителями, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА,

– отметил Дмитрий Загуменный.



Каким будет новый сквер в Киеве / Фото КГГА