Новий підхід до перевізників: у Києві водій автобуса палив цигарку під час руху – обурливе відео

Водій одного з муніципальних автобусів Києва мав нахабність викурити цигарку безпосередньо під час поїздки з пасажирами. Очевидці інциденту зафільмували це на відео.

Запис з водієм, який порушив правила перевезення пасажирів, виклали у соцмережі. Такий вчинок чимало обурив мешканців столиці, які не бажають їздити у прокуреному громадському транспорті.

Дивіться також Не буде так спекотно: у Києві контролюватимуть температуру в громадському транспорті

Користувачі зазначили, що подібні порушення з боку водіїв нівелюють всі спроби представників влади навести лад на ринку пасажирських перевезень.

Покурив та викинув недопалок на дорогу

Інцидент, за попередніми даними, стався вранці 15 вересня в автобусі з державним номером АА1846АА.

Згідно з відкритими даними, цей транспорт належить автобусному парку №5.

За яким саме маршрутом рухався автобус, невідомо.



Там у КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але, мабуть, вони зовсім забули про людський фактор,

– зазначили автори посту в "Києві оперативному".

Дивіться відео, як маршрутник палить цигарку під час руху з пасажирами у Києві:

Порушення, за яке звільняють

У Київпастрансі неодноразово підкреслювали, що за паління цигарок у салоні водіїв нещадно каратимуть. Кількох порушників, куріння яких фіксували небайдужі кияни, вже звільнювали з роботи.

На цей випадок у КМДА та у комунальному підприємстві поки що не відреагували.