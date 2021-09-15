Новий підхід до перевізників: у Києві водій автобуса палив цигарку під час руху – обурливе відео
Джерело:"Київ оперативний"
Водій одного з муніципальних автобусів Києва мав нахабність викурити цигарку безпосередньо під час поїздки з пасажирами. Очевидці інциденту зафільмували це на відео.
Запис з водієм, який порушив правила перевезення пасажирів, виклали у соцмережі. Такий вчинок чимало обурив мешканців столиці, які не бажають їздити у прокуреному громадському транспорті.
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Покурив та викинув недопалок на дорогу
- Інцидент, за попередніми даними, стався вранці 15 вересня в автобусі з державним номером АА1846АА.
- Згідно з відкритими даними, цей транспорт належить автобусному парку №5.
- За яким саме маршрутом рухався автобус, невідомо.
Там у КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але, мабуть, вони зовсім забули про людський фактор,
– зазначили автори посту в "Києві оперативному".
Дивіться відео, як маршрутник палить цигарку під час руху з пасажирами у Києві:
Порушення, за яке звільняють
У Київпастрансі неодноразово підкреслювали, що за паління цигарок у салоні водіїв нещадно каратимуть. Кількох порушників, куріння яких фіксували небайдужі кияни, вже звільнювали з роботи.
На цей випадок у КМДА та у комунальному підприємстві поки що не відреагували.