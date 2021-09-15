Запись с водителем, нарушившим правила перевозки пассажиров, выложили в соцсети. Такой поступок немало возмутил жителей столицы, которые не желают ездить в прокуренном общественном транспорте.
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Пользователи отметили, что подобные нарушения со стороны водителей нивелируют все попытки представителей власти навести порядок на рынке пассажирских перевозок.
Покурил и выбросил окурок на дорогу
- Инцидент, по предварительным данным, произошел утром 15 сентября в автобусе с государственным номером АА1846АА.
- Согласно открытым данным, этот транспорт принадлежит автобусному парку №5.
- По какому именно маршруту двигался автобус, неизвестно.
Там в КГГА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и другие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но, видимо, они совсем забыли о человеческом факторе,
– отметили авторы поста в "Киеве оперативном".
Смотрите видео, как маршрутчик курит сигарету во время движения с пассажирами в Киеве:
Нарушение, за которое увольняют
В Киевпастрансе неоднократно подчеркивали, что за курение сигарет в салоне водителей будут беспощадно наказывать. Нескольких нарушителей, курение которых фиксировали неравнодушные киевляне, уже увольняли с работы.
На этот случай в КГГА и в коммунальном предприятии пока не отреагировали.