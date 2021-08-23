Новий рекорд: у Києві гігантський Державний Прапор підняли у небо на дроні – надзвичайне відео

У День Прапора, 23 серпня, у Києві найбільший стяг підняли у небо на дроні. Його розмір становить понад 309 квадратних метрів. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

До цього найбільшим прапором, який підняли на дроні, був стяг площею 216 квадратних метрів. Однак організатори вирішили ризикнути й зробити прапор ще більшим.

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У Києві на дроні підняли гігантський стяг

До 30 річниці Дня прапора та Дня Незалежності України у Києві на дроні підняли величезний український стяг. Організатори планували, що його площа становитиме 300 квадратних метрів. Однак він виявився дещо більшим – площею понад 309 квадратних метрів.

До цього дня найбільший прапор, піднятий в небо одним дроном, був величезним – 216 квадратних метрів. Пам'ятаємо, як діти раділи прапорцю у 24 квадратні метри у далекому 2019 році,

– розповіли організатори.

У "Dronarium Україна" вирішили побити власний рекорд. Вага нового прапора становить 30 кілограмів. Був ризик, що один дрон не підійме його через шалену парусність. Однак усе вдалося.

Дивіться відео, як у Києві підняли величезний прапор на дроні:

За інформацією "Бабель", згодом цей стяг пролетить над Україною. Так організатори вирішили об'єднати українців упізнаваним символом нації — Державним Прапором.

Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України — "Найбільша площа прапора України, піднятого дроном".

18 вересня 1991 року синьо-жовтий прапор офіційно став державним символом України. У цей день президія Верховної Ради ухвалила відповідну постанову. У 2009 році Віктор Ющенко заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні 23 серпня.



У Києві на дроні підняли гігантський прапор / Фото "Dronarium Україна"



Площа стягу становить понад 309 квадратних метрів / Фото "Dronarium Україна"



Невдовзі він пролетить Україною / Фото "Dronarium Україна"



Організатори побили власний рекорд / Фото "Dronarium Україна"