Новий рік у Києві: організатори поділилися меню головної ялинки

На новорічно-різдвяному ярмарку біля головної ялинки України цьогоріч продаватимуть обмежений асортимент їжі. Організатори хочуть уникнути скупчення натовпу в умовах пандемії.

Про це розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький. Його компанія уже кілька років поспіль займається облаштуванням святкових локацій у столиці.

Цікаво З ковзанкою, але без концертів: яким буде новорічне містечко на Софійській площі

Якими смаколиками годуватимуть на Софійській площі

За словами Добруцького, формат цьогорічних вуличних кухонь буде to go – їжа, яку люди одразу зможуть взяти готовою, не затримуючи чергу.

Будуть гарячі напої на локаціях. Буде стритфуд. Без мангалів, грилів, шашликів, будуть лише бутерброди та снеки, які можна взяти в руки. Тобто навіть з боку карантинних обмежень ми підготувалися так, щоб люди взяли із собою і пішли. Та не було скупчень, – пояснив він.

Атмосфери додасть музика

Ялинка на Софійській площі матиме висоту 31 метр. Вона має бути ширшою за торішню на 3 метри. Штучне дерево та іграшки для нього обійдуться в 25 – 27 мільйонів гривень.

Окрім унікальних декорацій та різдвяних ярмарків, середмістя столиці на свята хочуть зробити ще затишнішим за рахунок фонової різдвяної музики.

Хто заплатить за свято

Добруцький розповів, що для залучення коштів на святкову казку для киян організатори співпрацюють з багатьма спонсорами та рекламодавцями. Саме їхні пожертви йдуть на прикрашання головного символу свята та різдвяного містечка довкола нього.

Як Київ святкуватиме Новий рік і Різдво в умовах обмежень

Відкриття ялинки заплановане на 19 грудня. Святкові локації на Софійській площі стоятимуть до Вдохреща – 19 січня.

Цьогорічна тематика свята – народження Ісуса.

Однак цього разу організатори вирішили обійтися без святкових концертів.

Окрім центру столиці, містяни також зможуть розважитися у резиденції Доброчара в "Добропарку". Там облаштують безліч атракціонів для дорослих та дітей. Вона запрацює вже з 4 грудня.

У Києві змінять формат вуличних ярмарків на Новий рік: відео