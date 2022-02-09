Обіцяли вплинути на Нацбанк: у Києві адвокат та працівник банку вимагали хабар

Прокурори викрили адвоката та топменеджера одного зі столичних банків на отриманні хабаря. За 5 тисяч доларів ті мали вплинути на ухвалення рішення Нацбанку.

Слідство встановило, що операційний директор одного зі столичних банків домовився з керівником адвокатського об'єднання. Вони вимагали у представника приватної фірми 5 тисяч доларів.

До теми Такого не було, – Кузьміних назвав провокацією справу щодо хабаря у пів мільйона гривень



Чоловіків затримали "на гарячому" / Фото Офісу генпрокурора

Що обіцяли за хабар

Директор та адвокат обіцяли повпливати на НБУ, щоб той надав товариству дозвіл на фінансовий лізинг, а також включив його у реєстр. Чоловіків затримали "на гарячому", коли вони отримували другу частину хабаря – 2,5 тисячі доларів.

Затриманим вже оголосили про підозру. Незабаром їм оберуть запобіжний захід.



Підприємець давав другу частину хабаря / Фото Офісу генпрокурора

У Києві намагалися підкупити ДАБІ

Представник київського забудовника 1 лютого намагався дати 120 тисяч доларів голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (колишня ДАБІ). Компанія хотіла віддати в експлуатацію багатоповерхівку, яку звели з порушеннями. Вже 2 лютого особі, яка давала хабар, повідомили про підозру.