Про це Кузьміних сказав журналістам у перерві судового засідання. 8 лютого Вищий антикорупційний суд мав обрати нардепу запобіжний захід, проте засідання перенесли.

До теми Кузьміних таки з'явився на суд, але засідання перенесли

Кузьміних спростовує те, що сприяв переможцям у тендері

Є питання, коли збираються лікарі на консиліум і вирішується питання про те, яке краще обладнання потрібне. Таке було. А якщо ви маєте на увазі, що я приходжу і кажу: "От компанія Пупкіна, купіть там щось". Такого не було,

– пояснює політик.

Нардеп запевняє, що записи НАБУ не бачив, при цьому, він впевнений, що це була провокація.

Прокурори проситимуть про тримання під вартою

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун зазначив, що сторона обвинувачення проситиме про тримання під вартою для Кузьміних із можливістю застави у 49 тисяч гривень. У САП кажуть, що за інформацією слідчих, нардеп від "Слуги народу" надавав сприяння в перемозі у тендері певній компанії щодо укладання контракту з лікарнею на Житомирщині.

За 30% – тобто 558 тисяч гривень. Серед доказів – записи, негласні слідчі розшукові дії, допити свідків,

– сказав прокурор.

У САП нагадали, що задокументували факт передачі грошей. Політик те, що брав пів мільйона заперечує.

Зверніть увагу! Засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли на 11 лютого. До цього часу нардеп має ознайомитись з матеріалами клопотання.

Тим часом Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко скористався "подарунком" ВАКС і полетів у Домінікану

Що відомо про справу проти нардепа Кузьміних: