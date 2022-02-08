Об этом Кузьминых сказал журналистам в перерыве судебного заседания. 8 февраля Высший антикоррупционный суд должен был избрать нардепу меру пресечения, однако заседание перенесли.

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Кузьминых опровергает то, что способствовал победителям в тендере

Есть вопросы, когда собираются врачи на консилиум и решается вопрос о том, какое лучшее оборудование нужно. Такое было. А если вы имеете в виду, что я прихожу и говорю: "Вот компания Пупкина, купите там что-нибудь". Такого не было,

– объясняет политик.

Нардеп уверяет, что записи НАБУ не видел, при этом, он уверен, что это была провокация.

Прокуроры будут просить о содержании под стражей

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун отметил, что сторона обвинения будет просить о содержании под стражей для Кузьминых с возможностью залога в 49 тысяч гривен. В САП говорят, что по информации следователей, нардеп от "Слуги народа" оказывал содействие в победе в тендере определенной компании о заключении контракта с больницей на Житомирщине.

За 30% – то есть 558 тысяч гривен. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей,

– сказал прокурор.

В САП напомнили, что задокументировали факт передачи денег. Политик то, что брал пол миллиона отрицает.

Обратите внимание! Заседание по избранию меры пресечения Кузьминых перенесли на 11 февраля. До этого времени нардеп должен ознакомиться с материалами ходатайства.

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Что известно о деле против нардепа Кузьминых: