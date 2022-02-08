Об этом Кузьминых сказал журналистам в перерыве судебного заседания. 8 февраля Высший антикоррупционный суд должен был избрать нардепу меру пресечения, однако заседание перенесли.
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Кузьминых опровергает то, что способствовал победителям в тендере
Есть вопросы, когда собираются врачи на консилиум и решается вопрос о том, какое лучшее оборудование нужно. Такое было. А если вы имеете в виду, что я прихожу и говорю: "Вот компания Пупкина, купите там что-нибудь". Такого не было,
– объясняет политик.
Нардеп уверяет, что записи НАБУ не видел, при этом, он уверен, что это была провокация.
Прокуроры будут просить о содержании под стражей
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун отметил, что сторона обвинения будет просить о содержании под стражей для Кузьминых с возможностью залога в 49 тысяч гривен. В САП говорят, что по информации следователей, нардеп от "Слуги народа" оказывал содействие в победе в тендере определенной компании о заключении контракта с больницей на Житомирщине.
За 30% – то есть 558 тысяч гривен. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей,
– сказал прокурор.
В САП напомнили, что задокументировали факт передачи денег. Политик то, что брал пол миллиона отрицает.
Тем временем Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко воспользовался "подарком" ВАКС и улетел в Доминикану
Что известно о деле против нардепа Кузьминых:
- 28 января НАБУ сообщило, что нардепа поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен.
- За это, говорят следователи, нардеп обещал посодействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 31 января Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении.
- Впоследствии Кузьминых объявили в розыск.
- 7 февраля правоохранители задержали подозреваемого.