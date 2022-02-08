Адвокат "слуги" уверяла, что Кузьминых поехал в Житомир за паспортом. Именно из-за паспорта и перенесли заседание, поскольку "меру пресечения" должны были избрать еще 7 февраля.

Ранее Избрание "меры пресечения" для Кузьминых перенесли: суд не смог установить его личность

Заседание перенесли

Так, нардеп извинился за опоздание, информирует "Сегодня". Однако он заявил, что ему нужно дополнительное время на подготовку и определение позиции.

Поэтому заседание перенесли на 11 февраля.

Кузьминых вызвали в НАБУ сразу в суде

В зале ВАКС детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Кузьминых повестку о вызове для следственных действий, сообщает "Цензор нет". Их будут проводить 9, 13 и 14 февраля.

Кузьминых вызвали в НАБУ / Фото "Цензор нет"

Что известно о деле Кузьминых

Нардепа от "Слуги народа" 28 января разоблачили на взяточничестве. Подозревают, что он мог получить 558 тысяч гривен. За эту сумму якобы должен был посодействовать заключению договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

Глава фракции "Слуга народа" Дави Арахамия сказал, что эта новость шокировала однопартийцев Кузьминых, потому что политик имел большой кредит доверия. В связи с этим депутат попросил временно исключить его из состава провластной фракции.

Кузьминых проигнорировал 3 вызова на допросы. Поэтому "слугу народа" объявили в розыск.

Сам политик утверждал, мол, не прячется.

7 февраля правоохранители задержали подозреваемого.

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