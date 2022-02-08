Адвокатка "слуги" запевняла, що Кузьміних поїхав у Житомир за паспортом. Саме через цей документ і перенесли засідання, оскільки "запобіжку" мали обрати ще 7 лютого.

Раніше Обрання "запобіжки" для Кузьміних перенесли: суд не зміг встановити його особу

Засідання перенесли

Так, нардеп вибачився за запізнення, інформує "Сьогодні". Однак він заявив, що йому потрібен додатковий час на підготовку й визначення позиції.

Тож засідання перенесли на 11 лютого.

Кузьміних викликали до НАБУ одразу в суді

У залі ВАКС детективи Національного антикорупційного бюро вручили Кузьміних повістку про виклик для слідчих дій, повідомляє "Цензор нет". Їх проводитимуть 9, 13 та 14 лютого.



Кузьміних викликали до НАБУ / Фото "Цензор нет"

Що відомо про справу Кузьміних

Нардепа від "Слуги народу" 28 січня викрили на хабарництві. Підозрюють, що він міг отримати 558 тисяч гривень. За цю суму начебто мав посприяти укладенню договорів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.

Очільник фракції "Слуга народу" Дави Арахамія сказав, що ця новина шокувала однопартійців Кузьміних, бо політик мав великий кредит довіри. У зв'язку з цим Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу провладної фракції.

Кузьміних проігнорував 3 виклики на допити. Тому слідство оголосило "слугу народу" в розшук.

Сам політик стверджував, мовляв, не ховається.

7 лютого правоохоронці затримали підозрюваного.

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