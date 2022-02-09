Следствие установило, что операционный директор одного из столичных банков договорился с руководителем адвокатского объединения. Они потребовали у представителя частной фирмы 5 тысяч долларов.

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Мужчин задержали "на горячем" / Фото Офиса генпрокурора

Что обещали за взятку

Директор и адвокат обещали повлиять на НБУ, чтобы тот предоставил обществу разрешение на финансовый лизинг, а также включил его в реестр. Мужчин задержали "на горячем", когда они получали вторую часть взятки – 2,5 тысячи долларов.

Задержанным уже объявили о подозрении. Вскоре им изберут меру пресечения.

Предприниматель давал вторую часть взятки / Фото Офиса генпрокурора

В Киеве пытались подкупить ГАСИ

Представитель киевского застройщика 1 февраля пытался дать 120 тысяч долларов главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (бывшая ГАСИ). Компания хотела отдать в эксплуатацию многоэтажку, возведенную с нарушениями. Уже 2 февраля лицу, дававшему взятку, сообщили о подозрении.