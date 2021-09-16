На Оболоні у Києві боржник за комуналку побив молотком електрика
Джерело:телеграм "ЖК "Яскравий"
Надзвичайна подія сталася у київському ЖК "Яскравий" вранці 16 вересня. Власник однієї з квартир накинувся на працівника місцевої обслуговуючої організації з молотком у руках.
Внаслідок нападу електрик отримав досить серйозні травми. Його довелося госпіталізувати.
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На місці події працювали поліцейські, які відкрили щодо зловмисника кримінальне провадження.
Не перший напад
Потерпілий отримав серйозні травми голови / Фото ТОВ "Інвестбудгаличина"
- Інцидент стався в будинку №37 на вулиці Сім'ї Кульженків близько 10:00.
- Електрик розвішував петлі на електрощитових, коли власник однієї з квартир вийшов та почав його бити молотком. Потерпілий отримав важку черепно-мозкову травму.
- За даними ТОВ "Інвестбудгаличина", яке обслуговує будинок, зловмисник вже намагався завдати цьому електрику травм. Раніше через виконання ним посадових обов'язків між чоловіками відбувалися сутички.
Електрика відвезли до лікарні / Фото ТОВ "Інвестбудгаличина"
Нападник, як кажуть в обслуговуючій організації, має перед товариством чималий борг – понад 50 тисяч гривень. Цілком ймовірно, що саме з цим і пов'язаний його вчинок.
Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.