На Оболоні у Києві боржник за комуналку побив молотком електрика

16 вересня 2021 , 22:08
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Джерело:

телеграм "ЖК "Яскравий"

Надзвичайна подія сталася у київському ЖК "Яскравий" вранці 16 вересня. Власник однієї з квартир накинувся на працівника місцевої обслуговуючої організації з молотком у руках.

Внаслідок нападу електрик отримав досить серйозні травми. Його довелося госпіталізувати. 

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На місці події працювали поліцейські, які відкрили щодо зловмисника кримінальне провадження.

Не перший напад


Потерпілий отримав серйозні травми голови / Фото ТОВ "Інвестбудгаличина"

  • Інцидент стався в будинку №37 на вулиці Сім'ї Кульженків близько 10:00.
  • Електрик розвішував петлі на електрощитових, коли власник однієї з квартир вийшов та почав його бити молотком. Потерпілий отримав важку черепно-мозкову травму.
  • За даними ТОВ "Інвестбудгаличина", яке обслуговує будинок, зловмисник вже намагався завдати цьому електрику травм. Раніше через виконання ним посадових обов'язків між чоловіками відбувалися сутички.


Електрика відвезли до лікарні / Фото ТОВ "Інвестбудгаличина"

Нападник, як кажуть в обслуговуючій організації, має перед товариством чималий борг – понад 50 тисяч гривень. Цілком ймовірно, що саме з цим і пов'язаний його вчинок.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Автор: Олексій Чибісов