В результате нападения электрик получил достаточно серьезные травмы. Его пришлось госпитализировать.
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На месте происшествия работали полицейские, которые открыли в отношении злоумышленника уголовное производство.
Не первое нападение
Пострадавший получил серьезные травмы головы / Фото ООО "Инвестбудгаличина"
- Инцидент произошел в доме №37 на улице Семьи Кульженко около 10:00.
- Электрик развешивал петли на электрощитовых, когда владелец одной из квартир вышел и начал его бить молотком. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.
- По данным ООО "Инвестбудгаличина", которое обслуживает дом, злоумышленник уже пытался нанести этому электрику травмы. Ранее из-за выполнения им должностных обязанностей между мужчинами происходили столкновения.
Электрика отвезли в больницу / Фото ООО "Инвестбудгаличина"
Нападающий, как говорят в обслуживающией организации, имеет перед обществом большой долг – более 50 тысяч гривен. Вполне вероятно, что именно с этим и связан его поступок.
Как квалифицировали событие правоохранители, пока неизвестно.