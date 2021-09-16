В результате нападения электрик получил достаточно серьезные травмы. Его пришлось госпитализировать.

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На месте происшествия работали полицейские, которые открыли в отношении злоумышленника уголовное производство.

Не первое нападение



Пострадавший получил серьезные травмы головы / Фото ООО "Инвестбудгаличина"

Инцидент произошел в доме №37 на улице Семьи Кульженко около 10:00.

Электрик развешивал петли на электрощитовых, когда владелец одной из квартир вышел и начал его бить молотком. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По данным ООО "Инвестбудгаличина", которое обслуживает дом, злоумышленник уже пытался нанести этому электрику травмы. Ранее из-за выполнения им должностных обязанностей между мужчинами происходили столкновения.



Электрика отвезли в больницу / Фото ООО "Инвестбудгаличина"

Нападающий, как говорят в обслуживающией организации, имеет перед обществом большой долг – более 50 тысяч гривен. Вполне вероятно, что именно с этим и связан его поступок.

Как квалифицировали событие правоохранители, пока неизвестно.