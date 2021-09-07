Из-за нарушения правил дорожного движения водителем мусоровоза между мужчинами и возник конфликт. Закончился он дракой, в которой не было победителей.
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Очевидцы происшествия записали на видео, как коммунальщики выясняют между собой отношения.
Мусоровоз заблокировал проезд
- Драка между мужчинами произошла на улице Дегтяревской недалеко от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь".
- Как отметили свидетели инцидента, водитель грузовика решил объехать пробку и отправился на рельсы. Осуществить маневр он не смог, так как на пути ему стал трамвай.
- Вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять, кто из них прав.
- Через несколько секунд после перепалки водители уже вовсю дрались.
Из-за разборки на участке дороги образовалась большая пробка. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно сигналили мужчинам, чтобы те освободили дорогу.
Смотрите видео драки между водителями трамвая и мусоровоза: