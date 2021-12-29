На Оболоні маршрутка знову загубила колеса на ходу: приголомшливе відео
Джерело:телеграм-канал "Типовий Київ"
В одній зі столичних маршруток, які курсують районом Оболонь, відпали колеса просто під час руху. Відповідне відео в мережі поширили 29 грудня.
Йдеться про маршрут №559. Пригода трапилася на перетині Оболонського проспекту з вулицею Північною.
Актуально Колеса розбили скло зупинки: у київської маршрутки на повному ходу відлетіла напіввісь
"Іржа на колесах"
На кадрах, які зафільмували свідки, видно, що два задніх колеса підпирають маршрутку, поки вона стоїть з увімкненими аварійними вогнями.
Цікаво, доживемо до моменту, коли з міста зникне ця іржа на колесах? Бо колеса вже потроху зникають. Може, вже скоро,
– обурилися автори допису.
Пасажири у коментарях також висловили невдоволення станом міського громадського транспорту. Люди не рузуміють, чому перевізники постійно говорять про підвищення тарифів тоді, коли не можуть гарантувати хоча би безпеку проїзду в їхніх зношених маршрутках.
Ще один "трансформер" на Нивках
Подібне відео оприлюднили у мережі й 23 грудня. Тоді колесо відпало у маршрутки на Нивках. Це сталося просто біля зупинки громадського транспорту.
На Оболоні в маршрутки відпали задні колеса: відео
Текст публікації "Типового Києва":
На Оболоні у маршрутки відвалилися задні колеса. Інцидент стався на перехресті Оболонського проспекту та вулиці Північної.
Цікаво, доживемо до моменту, коли з міста зникне ця іржа на колесах? Бо колеса вже потроху зникають. Може, вже скоро...