На Оболоні маршрутка знову загубила колеса на ходу: приголомшливе відео

В одній зі столичних маршруток, які курсують районом Оболонь, відпали колеса просто під час руху. Відповідне відео в мережі поширили 29 грудня.

Йдеться про маршрут №559. Пригода трапилася на перетині Оболонського проспекту з вулицею Північною.

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"Іржа на колесах"

На кадрах, які зафільмували свідки, видно, що два задніх колеса підпирають маршрутку, поки вона стоїть з увімкненими аварійними вогнями.

Цікаво, доживемо до моменту, коли з міста зникне ця іржа на колесах? Бо колеса вже потроху зникають. Може, вже скоро,

– обурилися автори допису.

Пасажири у коментарях також висловили невдоволення станом міського громадського транспорту. Люди не рузуміють, чому перевізники постійно говорять про підвищення тарифів тоді, коли не можуть гарантувати хоча би безпеку проїзду в їхніх зношених маршрутках.

Ще один "трансформер" на Нивках

Подібне відео оприлюднили у мережі й 23 грудня. Тоді колесо відпало у маршрутки на Нивках. Це сталося просто біля зупинки громадського транспорту.

На Оболоні в маршрутки відпали задні колеса: відео

Текст публікації "Типового Києва":

На Оболоні у маршрутки відвалилися задні колеса. Інцидент стався на перехресті Оболонського проспекту та вулиці Північної.

Цікаво, доживемо до моменту, коли з міста зникне ця іржа на колесах? Бо колеса вже потроху зникають. Може, вже скоро...