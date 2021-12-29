Речь идет о маршруте №559. Происшествие случилось на пересечении Оболонского проспекта с улицей Северной.
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"Ржавчина на колесах"
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что два задних колеса подпирают маршрутку, пока она стоит с включенными аварийными огнями.
Интересно, доживем до момента, когда из города исчезнет эта ржавчина на колесах? Потому что колеса уже понемногу исчезают. Может, уже скоро,
– возмутились авторы сообщения.
Пассажиры в комментариях также выразили недовольство состоянием городского общественного транспорта. Люди не понимают, почему перевозчики постоянно говорят о повышении тарифов тогда, когда не могут гарантировать хотя бы безопасность проезда в их изношенных маршрутках.
Еще один "трансформер" на Нивках
Подобное видео обнародовали в сети и 23 декабря. Тогда колесо отпало у маршрутки на Нивках. Это произошло прямо возле остановки общественного транспорта.
На Оболони у маршрутки отпали задние колеса: видео
Текст публикации "Типичного Киева":
На Оболони у маршрутки отвалились задние колеса. Инцидент произошел на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Северной.
Интересно, доживем до момента, когда из города исчезнет эта ржавчина на колесах? Потому что колеса уже понемногу исчезают. Может, уже скоро...