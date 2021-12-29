Речь идет о маршруте №559. Происшествие случилось на пересечении Оболонского проспекта с улицей Северной.

Актуально Колеса разбили стекло остановки: у киевской маршрутки на полном ходу отлетела полуось

"Ржавчина на колесах"

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что два задних колеса подпирают маршрутку, пока она стоит с включенными аварийными огнями.

Интересно, доживем до момента, когда из города исчезнет эта ржавчина на колесах? Потому что колеса уже понемногу исчезают. Может, уже скоро,

– возмутились авторы сообщения.

Пассажиры в комментариях также выразили недовольство состоянием городского общественного транспорта. Люди не понимают, почему перевозчики постоянно говорят о повышении тарифов тогда, когда не могут гарантировать хотя бы безопасность проезда в их изношенных маршрутках.

Еще один "трансформер" на Нивках

Подобное видео обнародовали в сети и 23 декабря. Тогда колесо отпало у маршрутки на Нивках. Это произошло прямо возле остановки общественного транспорта.

На Оболони у маршрутки отпали задние колеса: видео

Текст публикации "Типичного Киева":

На Оболони у маршрутки отвалились задние колеса. Инцидент произошел на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Северной.

Интересно, доживем до момента, когда из города исчезнет эта ржавчина на колесах? Потому что колеса уже понемногу исчезают. Может, уже скоро...