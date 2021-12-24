На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус несколько метров не доехал до остановки, когда потерял левое заднее колесо.
Похоже На Троещине у трамвая на ходу отпало колесо: люди застряли в пробке – фото инцидента
О безопасности не слышали
Показательно, что аварийная ситуация произошла с общественным транспортом в не слишком хорошую погоду – в Киеве выпал снег, и кое-где на дороге могла образоваться гололедица.
Следовательно, перевозчик подвергал пассажиров и пешеходов особой опасности. Ведь маршрутка без колеса на скользкой дороге мигом может спровоцировать летальную аварию.
Никогда такого не было, и вот опять – у маршрутки отпали колеса. Что там с техосмотром? Киев, Щербаковского,
– возмутились авторы сообщения.
Маршрутки-трансформеры
- Подобный случай произошел с маршруткой №509 в начале октября. Однако тогда у нее отпала дверь, чудом не задев людей на остановке.
- Впоследствии Укртрансбезпека оштрафовала за это перевозчика на 17 тысяч гривен, а также составила на него 6 актов о нарушении.
В Киеве у маршрутки на ходу отпало колесо: видео
Текст публикации dtp.kiev.ua:
Никогда такого не было, и вот опять – у маршрутки отпали колеса. Что там с техосмотром? Киев, Щербаковского.