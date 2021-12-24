На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус несколько метров не доехал до остановки, когда потерял левое заднее колесо.

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О безопасности не слышали

Показательно, что аварийная ситуация произошла с общественным транспортом в не слишком хорошую погоду – в Киеве выпал снег, и кое-где на дороге могла образоваться гололедица.

Следовательно, перевозчик подвергал пассажиров и пешеходов особой опасности. Ведь маршрутка без колеса на скользкой дороге мигом может спровоцировать летальную аварию.

Никогда такого не было, и вот опять – у маршрутки отпали колеса. Что там с техосмотром? Киев, Щербаковского,

– возмутились авторы сообщения.

Маршрутки-трансформеры

Подобный случай произошел с маршруткой №509 в начале октября. Однако тогда у нее отпала дверь, чудом не задев людей на остановке.

Впоследствии Укртрансбезпека оштрафовала за это перевозчика на 17 тысяч гривен, а также составила на него 6 актов о нарушении.

В Киеве у маршрутки на ходу отпало колесо: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Никогда такого не было, и вот опять – у маршрутки отпали колеса. Что там с техосмотром? Киев, Щербаковского.