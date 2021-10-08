На фотографии видно, что дверь упала на бордюр сразу после того, как из нее вышел пассажир. Только чудом она никого не травмировала.
По теме Перевозчики Киева мстят КГГА судом за проверки в маршрутках
Маршрут который надо обходить
Известно, что аварийной оказалась маршрутка №509. Она курсирует от улицы Милославской (Деснянский район) до улицы Ялтинской (Дарница).
Пассажиры зовут инспекторов
В комментариях под постом киевляне довольно бурно отреагировали на уровень технической безопасности столичного общественного транспорта. Они поинтересовались, почему такую маршрутку допустили к рейсу новые инспекторы, которые должны контролировать состояние городского автопарка.
Кроме того, люди обратили внимание на постоянное повышение цен на проезд под предлогом якобы подорожания деталей. Впрочем, никакого ремонта и обновления маршрутных такси они не замечают.
Двери аварийной маршрутки чудом никого не травмировали / Фото "Киев оперативный"
Киевские "трансформеры"
- На Троещине в час пик в одном из трамваев на ходу отпало колесо. Это случилось утром 22 сентября. Из-за инцидента на путях на несколько часов образовалась пробка.
- Такая же история повторилась с трамваем №14, который курсирует от улицы Василенко на Соломенке к Подолу.