На світлині видно, що двері впали на бордюр одразу після того, як із них вийшов пасажир. Лише дивом вони нікого не травмували.

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Який маршрут треба оминати

Відомо, що аварійною виявилася маршрутка №509. Вона курсує від вулиці Милославської (Деснянський район) до вулиці Ялтинської (Дарниця).

Пасажири кличуть інспекторів

У коментарях під дописом кияни доволі бурхливо відреагували на рівень технічної безпеки столичного громадського транспорту. Вони поцікавилися, чому таку маршрутку допустили до рейсу нові інспектори, які мають контролювати стан міського автопарку.

Крім того, люди звернули увагу на постійне підвищення цін на проїзд під приводом нібито здорожчання деталей. Втім, ніякого ремонту та оновлення маршрутних таксі вони не помічають.



Двері аварійної маршрутки дивом нікого не травмували / Фото "Київ оперативний"

Київські "трансформери"