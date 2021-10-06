Зокрема, позивачі хочуть, аби КМДА заборонили проводити перевірки та фіксувати порушення. Адже це загрожує перевізникам розривом співпраці з ними.

За темою Ніяких штор і шансону: як у Києві перевірятимуть якість перевезень у маршрутках

"Війну" оголосила майже третина маршрутників

Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів, що позов до Господарського суду міста Києва подали приватні підприємства "Парк", "АВЕН – ЕЗЕР", а також товариства з обмеженою відповідальністю "Радонь" і "Ярославь – авто". Вони обслуговують 55 столичних маршрутів на 458 автобусах.

Це 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень. Усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста,

– наголосив Усов.

Зверніть увагу! Позов перевізників поданий проти департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Маршрутників лишили без шансону