Зокрема, позивачі хочуть, аби КМДА заборонили проводити перевірки та фіксувати порушення. Адже це загрожує перевізникам розривом співпраці з ними.
За темою Ніяких штор і шансону: як у Києві перевірятимуть якість перевезень у маршрутках
"Війну" оголосила майже третина маршрутників
Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів, що позов до Господарського суду міста Києва подали приватні підприємства "Парк", "АВЕН – ЕЗЕР", а також товариства з обмеженою відповідальністю "Радонь" і "Ярославь – авто". Вони обслуговують 55 столичних маршрутів на 458 автобусах.
Це 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень. Усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста,
– наголосив Усов.
Маршрутників лишили без шансону
- Інспектори Комунальної служби перевезень почали працювати у Києві з 17 вересня.
- Вони контролюють справність та зовнішній вигляд транспорту, його доступність для малобольних груп населення, охайність водіїв, а також стежать, аби в салоні не лунала жодна музика.
- Перевірки водіїв будуть плановими та позаплановими. Останні відбуватимуться після скарг пасажирів.
- Крім того, обов'язковою вимогою до водіїв буде носіння уніформи та спілкування українською мовою.