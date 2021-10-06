В частности, истцы хотят, чтобы КГГА запретили проводить проверки и фиксировать нарушения. Ведь это грозит перевозчикам разрывом сотрудничества с ними.

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Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал, что иск в Хозяйственный суд города Киева подали частные предприятия "Парк", "АВЕН – ЕЗЕР", а также общества с ограниченной ответственностью "Радонь" и "Ярославь – авто". Они обслуживают 55 столичных маршрутов на 458 автобусах.

Это 31% подвижного состава на рынке пассажирских перевозок. Все эти перевозчики работают по старым договорам и отказываются подписывать дополнительные соглашения, в которых содержатся новые условия города,

– отметил Усов.

Обратите внимание! Иск перевозчиков подан против департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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