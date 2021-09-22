Один із пасажирів поділився у соцмережі фотографіями з місця події. На них видно, що металеве колесо повністю від'єдналося від вагону та відкотилося на тротуар.

До теми В Одесі зіткнулися 2 маршрутки та легковик: утворився кількакілометровий затор

Троєщина, трамвай, відпало колесо, затор
На Троєщині трамвай залишився без колеса просто на ходу / Фото фейсбук "Троєщини"

Трамваї стали вервечкою

Через непередбачувану ситуацію рух інших трамваїв зупинився аж до 9:17, повідомляє "Київ. Media". Зокрема, заблокованими були маршрути №28, 33к та 35 по вулицях Закревського та Дирайзера, які курсують в напрямку станції метро "Лісова".

Довелося викликати підмогу

Для ремонтування трамвая "Київпастранс" відправив на Троєщину спеціальну бригаду. Проблему було усунено, однак графік руху громадського транспорту змінився.

Київ, Троєщина, затор, трамвай, аварія, Київпастранс
Через інцидент рух трамваїв у напрямку станції метро "Лісова" зупинився / Фото фейсбук "Троєщини"

Троєщині не щастить

Напередодні маршрутка на Троєщині паралізувала рух у годину пік. Вона виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з легковиком і перегородила смугу.