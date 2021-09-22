Один из пассажиров поделился в соцсети фотографиями с места происшествия. На них видно, что металлическое колесо полностью отсоединилось от вагона и откатилось на тротуар.

К теме В Одессе столкнулись 2 маршрутки и легковушка: образовалась многокилометровая пробка



На Троещине трамвай остался без колеса прямо на ходу / Фото фейсбук "Троещины"

Трамваи встали вереницей

Из-за непредсказуемой ситуации движение других трамваев остановилось вплоть до 9:17, сообщает "Киев. Media". В частности, заблокированными были маршруты №28, 33К и 35 по улицам Закревского и Дирайзера, которые курсируют в направлении станции метро "Лесная".

Пришлось вызвать подмогу

Для ремонта трамвая "Киевпастранс" отправил на Троещину специальную бригаду. Проблема была устранена, однако график движения общественного транспорта изменился.



Из-за инцидента движение трамваев в направлении станции метро "Лесная" остановилось / Фото фейсбук "Троещины"

Троещине не везет

Накануне маршрутка на Троещине парализовала движение в час пик. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой и перегородила дорогу.