Как отметили пользователи сети, которые стали свидетелями инцидента, колесо отпало у одного из трамваев маршрута №14. Произошло это непосредственно во время движения.

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В результате инцидента транспорт пришлось срочно остановить, а на месте поломки образовалась пробка из трамваев.

Почти выкатилось на дорогу



Пассажирам пришлось идти пешком до ближайшей остановки / Фото "Х****й Киев"

Из-за чего именно колесо трамвая отвалилось, неизвестно. Впрочем, оно несколько метров прокатилось по тротуару и остановилось в нескольких сантиметрах от проезжей части.

Поскольку транспорт дальше двигаться не мог, пассажирам пришлось выйти на месте аварии, между двумя остановками.

То же самое участие ждало людей, которые ехали на других трамваях позади.

В Киевпастрансе отметили, что кроме движения трамваев 14 задерживали еще и №15. Движутся оба маршрута от улицы Василенко на Подол.

На месте происшествия работали специалисты, которым удалось починить трамвай. Движение было возобновлено в 9:38.