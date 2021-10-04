Как отметили пользователи сети, которые стали свидетелями инцидента, колесо отпало у одного из трамваев маршрута №14. Произошло это непосредственно во время движения.
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В результате инцидента транспорт пришлось срочно остановить, а на месте поломки образовалась пробка из трамваев.
Почти выкатилось на дорогу
Пассажирам пришлось идти пешком до ближайшей остановки / Фото "Х****й Киев"
- Из-за чего именно колесо трамвая отвалилось, неизвестно. Впрочем, оно несколько метров прокатилось по тротуару и остановилось в нескольких сантиметрах от проезжей части.
- Поскольку транспорт дальше двигаться не мог, пассажирам пришлось выйти на месте аварии, между двумя остановками.
- То же самое участие ждало людей, которые ехали на других трамваях позади.
В Киевпастрансе отметили, что кроме движения трамваев 14 задерживали еще и №15. Движутся оба маршрута от улицы Василенко на Подол.
На месте происшествия работали специалисты, которым удалось починить трамвай. Движение было возобновлено в 9:38.