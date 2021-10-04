По словам очевидцев инцидента, неизвестный мужчина устроил одиночный пикет и остановил менее 10 трамваев. Чего именно он требовал, неизвестно.

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Свидетели говорят, что возмутитель спокойствия был трезв.

Отбивался и не реагировал на угрозы полицией



Из-за мужчины на путях остановились десятки трамваев / Фото Ярослава Федоренко

Мужчина внезапно для всех вышел на трамвайные пути и объяснил всем, что будет лежать там из-за какой-то акции протеста.

Водителям трамваев пришлось останавливать транспортные средства, а сотням пассажиров – идти пешком и пересаживаться на маршрутки или автобусы.

Когда протестующего пытались силой передвинуть, он отбивался.

Также на мужчину не действовали угрозы людей вызвать полицию и привлечь ее к урегулированию ситуации.

Сколько времени длился протест, неизвестно. Однако в Киевпастрансе говорят, что информация о задержках трамваев к ним не поступала. Судя по всему, сами пассажиры и очевидцы сумели разобраться с мужчиной и восстановить нормальное движение транспорта.