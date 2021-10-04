За словами очевидців інциденту, невідомий чоловік влаштував одиночний пікет та зупинив щонайменше 10 трамваїв. Чого саме він вимагав, невідомо.
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Свідки кажуть, що порушник спокою був тверезим.
Відбивався та не реагував на погрози поліцією
Через чоловіка на коліях зупинилися десятки трамваїв / Фото Ярослава Федоренка
- Чоловік раптово для всіх вийшов на трамвайні колії та пояснив всім, що лежатиме там через якусь акцію протесту.
- Водіям трамваїв довелося зупиняти транспортні засоби, а сотням пасажирів – йти пішки та пересідати на маршрутки чи автобуси.
- Коли протестуючого намагалися силою пересунути, він відбивався.
Також на чоловіка не діяли погрози людей викликати поліцію та залучити її до врегулювання ситуації.
Скільки часу тривав протест, невідомо. Однак у Київпастрансі кажуть, що інформації про затримки трамваїв до них не надходило. Судячи з усього, самі пасажири та очевидці зуміли розібратися з чоловіком та відновити нормальний рух транспорту.