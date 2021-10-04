За словами очевидців інциденту, невідомий чоловік влаштував одиночний пікет та зупинив щонайменше 10 трамваїв. Чого саме він вимагав, невідомо.

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Свідки кажуть, що порушник спокою був тверезим.

Відбивався та не реагував на погрози поліцією



Через чоловіка на коліях зупинилися десятки трамваїв / Фото Ярослава Федоренка

Чоловік раптово для всіх вийшов на трамвайні колії та пояснив всім, що лежатиме там через якусь акцію протесту.

Водіям трамваїв довелося зупиняти транспортні засоби, а сотням пасажирів – йти пішки та пересідати на маршрутки чи автобуси.

Коли протестуючого намагалися силою пересунути, він відбивався.

Також на чоловіка не діяли погрози людей викликати поліцію та залучити її до врегулювання ситуації.

Скільки часу тривав протест, невідомо. Однак у Київпастрансі кажуть, що інформації про затримки трамваїв до них не надходило. Судячи з усього, самі пасажири та очевидці зуміли розібратися з чоловіком та відновити нормальний рух транспорту.