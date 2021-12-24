На кадрах із місця пригоди видно, що мікроавтобус кілька метрів не доїхав до зупинки, коли загубив ліве заднє колесо.

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Про безпеку не чули

Показово, що аварійна ситуація сталася із громадським транспортом в не надто гарну погоду – у Києві випав сніг, і подекуди на дорозі могла утворитися ожеледиця.

Відтак, перевізник наразив пасажирів та пішоходів на особливу небезпеку. Адже маршрутка без колеса на слизькій дорозі миттю може спровокувати летальну аварію.

Ніколи такого не було, і от знову – у маршрутки відпали колеса. Що там із техоглядом? Київ, Щербаківського,

– обурилися автори допису.

Маршрутки-трансформери

Подібний випадок трапився із маршруткою №509 на початку жовтня. Однак тоді у неї відпали двері, дивом не зачепивши людей на зупинці.

Згодом Укртрансбезпека оштрафувала за це перевізника на 17 тисяч гривень, а також склала на нього 6 актів про порушення.

У Києві в маршрутки на ходу відпало колесо: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Ніколи такого не було, і от знову – у маршрутки відпали колеса. Що там із техоглядом? Київ, Щербаківського.