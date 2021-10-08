Как отметили представители государственной службы, 8 октября чиновники проверили перевозчика, с микроавтобусом которого произошел крайне неприятный инцидент. Двери одной из маршруток отпали непосредственно на остановке.

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Поскольку в транспортном средстве находились пассажиры, а техническое состояние автобуса вообще нельзя назвать исправным, владельца оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Обязали устранить нарушения



Двери чудом никого не травмировали / Фото Укртрансбезопасности

Чиновники узнали об инциденте с маршруткой из соцсетей. Во время проверки они выяснили, что поломался именно один из микроавтобусов № 509.

Сотрудники Укртрансбезопасности пришли с проверкой в компанию, которая владеет транспортным средством, и выяснили, что нарушения являются систематическими.

Чиновники увидели как несоблюдение водителями и хозяевами маршруток санитарных норм, так и то, что автобусы находятся в ужасном техническом состоянии.

В отношении перевозчика составлено 6 актов о нарушениях, в частности за ненадлежащее техническое и санитарное состояние автобусов. Кроме того, он должен оплатить 17 тысяч гривен штрафа и в ближайшее время устранить выявленные нарушения,

– подчеркнули в Укртрансбезопасности.

Кроме того, в профильной службе обратились к пассажирам с просьбой сообщать дежурному Укртрансбезопасности о чрезвычайных происшествиях с участием маршрутчиков и другого лицензированного транспорта по телефонам: 095 866 07 09, 050 508 32 86.