На Оболоні можна зробити щеплення від COVID-19 в автобусі
Джерело:Оболонська РДА
У Києві на Оболоні можна зробити щеплення від коронавірусу у переобладнаному автобусі. Своєрідний мобільний центр розташований біля станції метро "Героїв Дніпра".
Людям пропонують вколоти вакцини CoronaVac або AstraZeneca. Мобільний центр у цьому місці працюватиме з 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00.
Такі новини Киянам почали масово підкидати антивакцинаторські листівки: фото
При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.
Реакція киян
Люди із посмішкою поставились до такого рішення. Киянин Дмитро Кармазін питає у коментарях до допису чи потрібно купувати квиток на автобус. Інший користувач фейсбуку – Олександр Білоус припускає, що автобус буде стояти біля "бусіка, який продає помідори".
Де саме буде автобус – не повідомили
Варто підкреслити, що у цьому місці й дійсно забагато всього – метро, стихійні ринки, величезний торговельний центр та ще й забудова. Тому знайти цей автобус буде не просто.
- Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) розпочали роботу пункту вакцинації проти COVID-19. Щеплення можуть зробити пасажири літаків.
- Також для зручності жителів міста запустили електронну мапу пунктів вакцинації. Скористатися нею можна на сайті департаменту охорони здоров’я КМДА.