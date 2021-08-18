На Оболоні можна зробити щеплення від COVID-19 в автобусі

У Києві на Оболоні можна зробити щеплення від коронавірусу у переобладнаному автобусі. Своєрідний мобільний центр розташований біля станції метро "Героїв Дніпра".

Людям пропонують вколоти вакцини CoronaVac або AstraZeneca. Мобільний центр у цьому місці працюватиме з 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00.

Такі новини Киянам почали масово підкидати антивакцинаторські листівки: фото

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

Реакція киян

Люди із посмішкою поставились до такого рішення. Киянин Дмитро Кармазін питає у коментарях до допису чи потрібно купувати квиток на автобус. Інший користувач фейсбуку – Олександр Білоус припускає, що автобус буде стояти біля "бусіка, який продає помідори".

Де саме буде автобус – не повідомили

Варто підкреслити, що у цьому місці й дійсно забагато всього – метро, стихійні ринки, величезний торговельний центр та ще й забудова. Тому знайти цей автобус буде не просто.