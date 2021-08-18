Людям предлагают уколоть вакцины CoronaVac или AstraZeneca. Мобильный центр в этом месте будет работать с 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00.
Такие новости Киевлянам начали массово подбрасывать антивакцинаторские открытки: фото
При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.
Реакция киевлян
Люди с улыбкой отнеслись к такому решению. Киевлянин Дмитрий Кармазин спрашивает в комментариях к сообщению нужно ли покупать билет на автобус. Другой пользователь фейсбука – Александр Белоус предполагает, что автобус будет стоять возле "бусика, который продает помидоры".
Где именно будет автобус – не уведомили
Следует подчеркнуть, что в этом месте и действительно много всего – метро, стихийные рынки, огромный торговый центр и еще и застройка. Поэтому найти этот автобус будет не просто.
- Ранее сайт 24 канала сообщал, что в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) начал работу пункт вакцинации против COVID-19. Прививки могут сделать пассажиры самолетов.
- Также для удобства жителей города запустили электронную карту пунктов вакцинации. Воспользоваться ею можно на сайте департамента здравоохранения КГГА.