Людям предлагают уколоть вакцины CoronaVac или AstraZeneca. Мобильный центр в этом месте будет работать с 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00.

Такие новости Киевлянам начали массово подбрасывать антивакцинаторские открытки: фото

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

Реакция киевлян

Люди с улыбкой отнеслись к такому решению. Киевлянин Дмитрий Кармазин спрашивает в комментариях к сообщению нужно ли покупать билет на автобус. Другой пользователь фейсбука – Александр Белоус предполагает, что автобус будет стоять возле "бусика, который продает помидоры".

Где именно будет автобус – не уведомили

Следует подчеркнуть, что в этом месте и действительно много всего – метро, ​​стихийные рынки, огромный торговый центр и еще и застройка. Поэтому найти этот автобус будет не просто.