Обов'язки – сміятися з жартів шефа: київська агенція збентежила мережу курйозною вакансією

Київська маркетингова агенція BDC Consulting оприлюднила вакансію CEO Joke Assistant: людини, яка повинна сміятися з жартів керівника. Втім, це має триматися в секреті, аби той ні про що не здогадався.

Власне, головними вимогами до потенційного співробітника є бурхлива реакція на дивні жарти майбутнього шефа у робочих чатах та на онлайн-мітингах. В описі вакансії її автори зазначили, що керівник компанії вважає себе "захопленою людиною з приголомшливим почуттям гумору".

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Шукають людину заради благополуччя цілого колективу

В оголошенні натякнули, що чоловік не зовсім адекватно реагує, коли його жарти не оцінюють належним чином. Відтак, через це страждають усі.

Наш керівник сильно переживає, коли на його жарти в загальних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким тягарем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв’язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника і його віру в іскрометний талант,

– зауважили в описі.



Головним обов'язком співробітника є реагування на дивні жарти директора / Скриншот сторінки



За розголошення деталей вакансії всередині компанії людині загрожуватимуть штрафи / Скриншот сторінки

Робота – не бий лежачого

До головних обов'язків кандидата на посаду входять:

моніторинг і швидке реагування на жарти CEO в загальному чаті в Telegram і Slack;

гучний сміх у відповідь на жарти СЕО на онлайн-мітингах;

уміння завжди підтримати розмову про криптовалюти;

активна підтримка творчих ініціатив начальника, незалежно від якості його ідей;

активне розширення кола колег, лояльних до гумору керівника.

Крім того, від майбутньго "менеджера-гумориста" вимагають розуміння специфіки дивної роботи, уміння заразно сміятися, аби спонукати цим робити так само й інших людей у колективі. Щоб продемонструвати це, ті, кого зацікавить вакансія, мусять відправити разом із резюме аудіозапис свого сміху. Також додатковим плюсом вважатиметься досвід участі в КВК та стендап-шоу.

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Секрет під сімома замками

Аби керівник компанії та інші люди у ній не здогадалися про божевільну ідею, офіційно посада нового співробітника називатиметься як "менеджер з інновацій". Справжня ж роль людини не має бути відомою нікому, крім неї самої та тих, хто прийматиме її на роботу. В іншому разі співробітнику загрожуватимуть великі штрафи, передбачені угодою, яку він мусить підписати.