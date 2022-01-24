Собственно, главным требованием к потенциальному сотруднику является бурная реакция на странные шутки будущего шефа в рабочих чатах и на онлайн-митингах. В описании вакансии ее авторы отметили, что руководитель компании считает себя "увлеченным человеком с потрясающим чувством юмора".

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Ищут человека ради благополучия целого коллектива

В объявлении намекнули, что мужчина не совсем адекватно реагирует, когда его шутки не оценивают должным образом. Следовательно, из-за этого страдают все.

Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым бременем на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант,

– заметили в описании.



Головним обов'язком співробітника є реагування на дивні жарти директора / Скриншот сторінки

За разглашение деталей вакансии внутри компании человеку будут грозить штрафы / Скриншот страницы

Работа – не бей лежачего

В главные обязанности кандидата на должность входят:

мониторинг и быстрое реагирование на шутки CEO в общем чате в Telegram и Slack;

громкий смех в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах;

умение всегда поддержать разговор о криптовалютах;

активная поддержка творческих инициатив начальника, независимо от качества его идей;

активное расширение круга коллег, лояльных к юмору руководителя.

Кроме того, от будущего "менеджера-юмориста" требуют понимания специфики странной работы, умения заразительно смеяться, чтобы побудить этим делать так же и других людей в коллективе. Чтобы продемонстрировать это, те, кого заинтересует вакансия, должны отправить вместе с резюме аудиозапись своего смеха. Также дополнительным плюсом будет опыт участия в КВН и стендап-шоу.

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Секрет под семью замками

Чтобы руководитель компании и другие люди в ней не догадались о безумной идее, официально должность нового сотрудника будет называться как "менеджер по инновациям". Истинная же роль человека не должна быть известной никому, кроме него самого и тех, кто будет принимать его на работу. В противном случае сотруднику будут грозить крупные штрафы, предусмотренные соглашением, которое он должен подписать.