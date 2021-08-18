Обшуки продовжуються: поліція прийшла до департаменту освіти КМДА
Джерело:фейсбук Олени Фіданян
Правоохоронці проводять слідчі дії, пов'язані з розслідуванням нецільового використання коштів посадовцями. За даними слідства, чиновники департаменту освіти привласнили 1 мільйон гривень.
Як зазначили у прокуратурі Києва, посадовці нібито використовували не за призначенням бюджетні гроші та хотіли їх вкрасти. Мова йде про виділені на обслуговування теплових пунктів та вузлів обліку теплоенергії у районних закладах освіти.
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Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтями про нецільове використання коштів та їх привласненя службовими особами.
Могли діяти у згоді з комунальниками
- За даними слідства, чиновники департаменту освіти та працівники комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва" з 2019 до 2020 року внесли до плану використання грошей витрати на не передбачені роботи.
- Як саме держслужбовці нібито зробили оборудку можливою та збиралися вивести гроші для крадіжки, у поліції не розказують.
- Втім, 18 серпня поліцейські та прокурори прийшли до приміщення департаменту та офісу комунального підприємства для пошуку фінансових документів та інших доказів причетності фігурантів до злочину.
Про проведення слідчих дій написала у фейсбуці директорка департаменту освіти Олена Фіданян. При цьому чиновниця не вказала жодних подробиць приходу правоохоронців.
Хто саме з працівників структур КМДА є фігурантом провадження, наразі невідомо.