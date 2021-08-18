Обшуки продовжуються: поліція прийшла до департаменту освіти КМДА

Правоохоронці проводять слідчі дії, пов'язані з розслідуванням нецільового використання коштів посадовцями. За даними слідства, чиновники департаменту освіти привласнили 1 мільйон гривень.

Як зазначили у прокуратурі Києва, посадовці нібито використовували не за призначенням бюджетні гроші та хотіли їх вкрасти. Мова йде про виділені на обслуговування теплових пунктів та вузлів обліку теплоенергії у районних закладах освіти.

Дивіться також Банкова робить все, щоб Київ зупинився, – політичний експерт

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтями про нецільове використання коштів та їх привласненя службовими особами.

Могли діяти у згоді з комунальниками

За даними слідства, чиновники департаменту освіти та працівники комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва" з 2019 до 2020 року внесли до плану використання грошей витрати на не передбачені роботи.

Як саме держслужбовці нібито зробили оборудку можливою та збиралися вивести гроші для крадіжки, у поліції не розказують.

Втім, 18 серпня поліцейські та прокурори прийшли до приміщення департаменту та офісу комунального підприємства для пошуку фінансових документів та інших доказів причетності фігурантів до злочину.

Про проведення слідчих дій написала у фейсбуці директорка департаменту освіти Олена Фіданян. При цьому чиновниця не вказала жодних подробиць приходу правоохоронців.

Хто саме з працівників структур КМДА є фігурантом провадження, наразі невідомо.